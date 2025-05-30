Dissent in Bloom 🌺

Dissent in Bloom 🌺

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00

GOP Sen. Joni Ernst on Medicaid cuts: Well we're all going to die.

Dissent in Bloom's avatar
Dissent in Bloom
May 30, 2025

Joni….

Discussion about this video

User's avatar
© 2025 Dissent in Bloom
PrivacyTermsCollection notice
Start your SubstackGet the app
Substack is the home for great culture